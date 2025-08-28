DAX23.975 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.434 -0,4%Nas21.419 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
So bewegt sich Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

29.08.25 16:10 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 85,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,50 EUR -2,40 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 85,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 84,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 16.046 Stück.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,64 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

