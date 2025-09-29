Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Dienstagmittag

Vossloh im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 90,60 EUR zu.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 90,60 EUR. Bei 91,50 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.171 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 55,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

