Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 65,60 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 65,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 67,70 EUR. Bei 64,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.210 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,01 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 38,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,75 EUR.

Vossloh ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 350,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 288,40 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Vossloh die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

XETRA-Handel SDAX am Freitagnachmittag im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX sackt ab