Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 66,80 EUR. Bei 67,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 46.948 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,09 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 65,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,75 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Am 27.03.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 350,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,56 EUR je Aktie.

