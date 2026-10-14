Vossloh: Drohen nochmals Bad News?

Für die Vossloh-Aktie geht es immer weiter abwärts. Vom in Kürze anstehenden Q3-Bericht erwarten Analysten nicht viel.

Die Vossloh-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung: nach unten. Im Vorfeld der Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2026 des Bahninfrastruktur-Dienstleisters haben sich Analysten von Oddo BHF nun eher skeptisch geäußert. Demnach soll das Zahlenwerk sehr durchwachsen ausfallen. Begründet wird die Einschätzung mit verschobenen Projekten, Integrationskosten und der allgemeinen Preisinflation.

Prognosesenkung im Juli

Dennoch bleibt die Einschätzung der französischen Bankengruppe bei „Neutral“, wenngleich das Kursziel auf 57 Euro (zuvor: 66 Euro) gesenkt wurde. Dass die anstehenden Zahlen wenig euphorisch ausfallen dürften, ist spätestens seit Juli 2026 bekannt. Da nämlich nahm das Unternehmen die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2026 zurück. Für 2026 soll der Umsatz nun nur noch auf 1,51 bis 1,61 Mrd. Euro (zuvor: 1,56 bis 1,66 Mrd. Euro) steigen, während für das EBIT eine neue Spanne von 100 bis 110 Mio. Euro (zuvor: 118,5 bis 131 Mio. Euro) genannt wurde.

Hoffnung auf Q4

Wie ist dies einzuordnen? Nun, gemessen an der Mitte der Spanne beträgt die Zielrevision beim Umsatz gut 3 Prozent, beim EBIT 15,8 Prozent. Wenngleich das von den Analysten genannte, sehr durchwachsene Zahlenwerk Interpretationsspielraum erlaubt, könnte dies zusammen mit der Kurszielreduktion auf einen Umsatz und Ertrag am unteren Ende der Range hindeuten. Allerdings gibt es auch noch ein viertes Quartal.

Fazit

Unsere Schätzung für den Gewinn/Aktie für 2026 liegt bei knapp 2,90 Euro. Bei Kursen von 48 Euro entspricht dies einem KGV von 16,5. Interessant könnte es hingegen werden, wenn die verschobenen Projekte 2027 wieder Umsatz und Ertrag liefern. Dann wäre im neuen Jahr ein Gewinnsprung möglich, was das Papier seitens der Bewertung wieder attraktiv machen könnte. Technisch testet die Aktie die Unterstützung bei 48/50 Euro, die aus dem Jahr 2024 stammt. Ein weiterer Rückgang bis auf 41/43 Euro ist derzeit durchaus denkbar, könnte dann aber das Ende der Fahnenstange bedeuten.

Auch Masterflex hat charttechnisch wichtige Marken unterschritten, anders als bei Vossloh liefert die Nachrichtenlage dafür jedoch keine Begründung: zum Artikel

Umgekehrt liegt der Fall bei Pyrum: Hier gäbe es mit der gesenkten Prognose einen handfesten Grund für Kursverluste, doch die Aktie bleibt in Schlagdistanz zu den Jahreshöchstständen. Dahinter steht eine Erwartung, die schon in wenigen Wochen auf die Probe gestellt wird: zum Artikel

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Erstellung am 14.10.26 um 07:31 Uhr.

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