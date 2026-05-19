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Vossloh: Im Norden klappt es

20.05.26 15:54 Uhr

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Vossloh: Im Norden klappt es | finanzen.net

Vossloh hat ein neues Weichenwerk in Schweden in Betrieb genommen. Im Heimatland von IKEA wird damit aktiv an der Beseitigung des Wartungsrückstands des Schienennetzes gearbeitet.

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Vossloh AG
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Domo arigato, Mr. Roboto: Was die US-Rockband Styx in den 80ern bereits besang, wird zunehmend Realität. Der Bahn-Infrastrukturanbieter Vossloh setzt in Skandinavien erstmals eine automatisierte Montagelinie mit robotergestützter Schwellenverlegung ein. In dem neuen Werk können laut Unternehmensangaben jährlich bis zu 900 Weichen hergestellt werden. Während der schwedische Infrastrukturminister Andreas Carlson die bevorstehende Beseitigung des über lange Zeit entstandenen Wartungsrückstands feiert, kommen die Aufträge im deutschen Heimatmarkt bislang wohl nur zögerlich bei Vossloh an. Die Sauerländer können dies durch den hohen Internationalisierungsgrad aber recht gut kompensieren. Technisch hat die Unterstützung bei 66/68 Euro gehalten und die Aktie drehte wieder nach oben. Eine Erholung bis 75/76 Euro ist möglich.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Erfreuliches gibt es auch für die Aktionäre von Pyrum, denn das Unternehmen hat von einem Kunden den Ritterschlag bekommen. Ein wichtiger Meilenstein beim Rollout der innovativen Technologie: zum Artikel

Auf eine Meldung mit sehr weitreichenden Folgen für die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs warten hingegen noch die Anleger bei 2G Energy. Doch die Aktie kümmert es nicht, sie steigt schon in Vorfreue: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.440 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 16.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 20.05.26 um 15:29 Uhr.

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