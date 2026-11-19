Die Vossloh-Aktie hat vom Jahreshoch 2026 gut 45 Prozent ihres Kurswertes eingebüßt. Das Abwärtspotenzial scheint nun aber begrenzt.

Beim Blick auf die Kursentwicklung des Bahn-Infrastrukturanbieters Vossloh drängen sich unwillkürlich Vergleiche zur Wutrede der Fußball-Ikone Rudi Völler auf. Vor mehr als 23 Jahren monierte der damalige Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, dass die TV-Fußball-Experten jedes Spiel seiner Elf als einen Tiefpunkt, einen neuen Tiefpunkt oder gar einen noch tieferen Tiefpunkt bezeichneten.

Prähistorische Unterstützungen

Bei Vossloh ist das ähnlich: Die Fundamentaldaten sind zwar nicht schlecht, aber technisch gibt es kein Halten. Dass die Aktie im Jahresverlauf 2026 demnach noch einen tieferen Tiefpunkt ansteuert als aktuell, erscheint sogar wahrscheinlich. Technisch hat die Unterstützung bei rund 49/50 Euro aus dem Jahr 2024 erneut nicht gehalten. Und ja, Sie haben richtig gelesen: aus dem Jahr 2024. Denn auf der Suche nach Unterstützungen werden Anleger weder 2026 noch 2025 fündig. Im Börsenjahr 2024 wiederum schwankte die Aktie grob zwischen 40 und 50 Euro.

Wann endet der Abgabedruck?

Demnach blicken wir im Dreijahreschart wieder ins Jahr 2024: Die nächste Unterstützung liegt dort bei 45,50 Euro. Ob es an dieser Marke zu einem Ende des Abschwungs kommen wird, ist offen. Da aber in relativ kurzen Abständen weitere Unterstützungen folgen, könnte spätestens um 40 Euro der Abwärtsdruck endgültig weichen. Von einem Bruch des im Februar 2026 gestarteten Abwärtstrends ist das Papier jedoch noch weit entfernt.

Fazit

Technisch könnte der Abschwung spätestens bei rund 40 Euro stoppen. Dafür sprechen auch die Fundamentaldaten. Analysten erwarten im Schnitt rund 3,50 Euro/Aktie im Jahr 2027. Damit wäre das Papier mit einem KGV von gut 13 nicht zu teuer. Allerdings nannte das Management bei Vorlage der Neunmonatszahlen höhere Material- und Logistikpreise als Rentabilitätsbremse. Möglicherweise fürchten Anleger, dass sich diese Kosten auch 2027 nicht eingrenzen lassen. Vor einer stabilen Bodenbildung raten wir von einem Einstieg aber noch ab. Das Papier sollte aber auf die Watchlist.

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Erstellung am 19.11.26 um 09:10 Uhr.

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