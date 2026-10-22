Vossloh: Mittelfristig wieder interessant

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Bei Vossloh drückt die Sateba-Übernahme auf den Ertrag. Auftragseingang und Auftragsbestand versprechen mittelfristig jedoch wieder bessere Zeiten.

Der Bahn-Infrastrukturanbieter Vossloh hat im Neunmonatszeitraum 2026 den Umsatz um fast 20 Prozent auf 1.086,8 Mio. Euro (9M 2025: 908,5 Mio.) gesteigert und dabei von der Einbeziehung der Sateba-Übernahme profitiert. Das EBITDA erreichte 128,5 Mio. Euro (9M 2025: 121,8 Mio. Euro), womit die EBITDA-Marge unter anderem wegen höherer Material- und Logistikpreise sowie gestiegener M&A-bedingter Beratungskosten auf 11,8 Prozent (9M 2025: 13,4 Prozent) gesunken ist. Beim EBIT ging es wegen der PPA-Effekte infolge der Sateba-Akquisition auf 56,6 Mio. Euro (9M 2025: 76,2 Mio. Euro) abwärts. Vossloh erwartet für das vierte Quartal eine Geschäftsbelebung und will demnach einen Umsatz im mittleren Bereich der im Juli angepassten Spanne von 1.510 bis 1.610 Mio. Euro erzielen. Das EBIT soll in der Bandbreite von 100 bis 110 Mio. Euro aber eher im unteren Bereich liegen. Mittelfristig überzeugen Auftragseingang und Auftragsbestand: Der Auftragseingang erreichte im Neunmonatszeitraum mit 1.154,5 Mio. Euro ein Plus von fast 22 Prozent. Dementsprechend lag der Auftragsbestand um 27,8 Prozent höher und erreichte 1.094,0 Mio. Euro. Die Aktie konnte sich zuletzt vom Tief lösen und dürfte unter mittelfristigen Gesichtspunkten sogar wieder interessant sein. Kurzfristig könnte es aber noch einmal zu einem Test des Jahrestiefs bei rund 48 Euro kommen.

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Erstellung am 22.10.26 um 8:14 Uhr.

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