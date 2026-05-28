Vossloh: Order aus dem Reich der Mitte

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Vossloh profitiert von der starken internationalen Ausrichtung. In China gewann das Unternehmen nun nennenswerte Aufträge.

Der Bahn-Infrastrukturanbieter Vossloh liefert Befestigungssysteme für Hochgeschwindigkeitsstrecken in China. Demnach hat das Unternehmen zwei Aufträge aus China erhalten. Die Lieferungen sollen ab 2027 starten, der Auftragswert liegt nach Unternehmensangaben bei rund 60 Mio. Euro. Möglicherweise erhält Vossloh Folgeaufträge. Die ehrgeizigen Ausbaupläne für das Hochgeschwindigkeitsnetz in China machen da Hoffnung. Die Aktie sieht technisch wieder gut aus, ist aber unverändert hoch bewertet. Der Spike nach Veröffentlichung der Meldung wurde schnell wieder abverkauft, das Papier hält sich aber auf hohem Niveau. Der ab 2027 abzuarbeitende Auftrag entspricht knapp 4 Prozent des Planumsatzes für 2026 von Vossloh. Ab 50 Mio. Euro wird statistisch von einem Großauftrag gesprochen.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

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Erstellung am 03.07.26 um 11:55 Uhr.

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