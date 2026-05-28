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Vossloh: Order aus dem Reich der Mitte

03.07.26 12:31 Uhr

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Vossloh: Order aus dem Reich der Mitte | finanzen.net

Vossloh profitiert von der starken internationalen Ausrichtung. In China gewann das Unternehmen nun nennenswerte Aufträge.

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Vossloh AG
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Der Bahn-Infrastrukturanbieter Vossloh liefert Befestigungssysteme für Hochgeschwindigkeitsstrecken in China. Demnach hat das Unternehmen zwei Aufträge aus China erhalten. Die Lieferungen sollen ab 2027 starten, der Auftragswert liegt nach Unternehmensangaben bei rund 60 Mio. Euro. Möglicherweise erhält Vossloh Folgeaufträge. Die ehrgeizigen Ausbaupläne für das Hochgeschwindigkeitsnetz in China machen da Hoffnung. Die Aktie sieht technisch wieder gut aus, ist aber unverändert hoch bewertet. Der Spike nach Veröffentlichung der Meldung wurde schnell wieder abverkauft, das Papier hält sich aber auf hohem Niveau. Der ab 2027 abzuarbeitende Auftrag entspricht knapp 4 Prozent des Planumsatzes für 2026 von Vossloh. Ab 50 Mio. Euro wird statistisch von einem Großauftrag gesprochen.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.483 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 27.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.07.26 um 11:55 Uhr.

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