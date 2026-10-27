Vossloh: Wann der Einstieg wieder lohnt

Die Q3-Zahlen von Vossloh zeigten Licht und Schatten. Derzeit überwiegt aber wohl noch der Schatten: Die Aktie bleibt im Abwärtstrend.

Der Bahn-Infrastrukturanbieter Vossloh ist weiter auf Bodensuche, der bald gefunden werden könnte. Technisch zeigt sich im Dreijahreschart zwischen 46 und 49 Euro eine erste Unterstützungszone. Hält diese nicht, käme bei 41/42 Euro nochmals eine markante Unterstützung zu Hilfe. Dass das Papier irgendwo zwischen 41 und 49 Euro wieder eine Sünde wert ist, lässt sich unterdessen aus den Fundamentaldaten ableiten.

Sateba treibt den Umsatz

Denn das, was Vossloh da vor wenigen Tagen zum Neunmonatszeitraum 2026 kommuniziert hat, lässt zumindest für 2027 wieder Fantasie aufkeimen. So kletterte der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um fast 20 Prozent auf 1.086,8 Mio. Euro (9M 2025: 908,5 Mio. Euro). Zugegeben: Zur Wahrheit gehört auch, dass der Umsatz von der vollständigen Einbeziehung der Sateba-Übernahme profitiert hat. Das EBITDA stieg deutlich unterproportional um knapp 6 Prozent auf 128,5 Mio. Euro (9M 2025: 121,8 Mio. Euro).

Auftragslage birgt Potenzial

Beim EBIT ging es wegen der PPA-Effekte infolge der Sateba-Akquisition auf 56,6 Mio. Euro (9M 2025: 76,2 Mio. Euro) nach unten. Und da liegt der Hase zumindest im Geschäftsjahr 2026 im Pfeffer: Umsatz rauf, Gewinn runter. Das bedeutet geringere Margen – und das mögen Börsianer gar nicht. Beim Blick auf die Auftragseingänge zeigt sich aber, dass es operativ so schlecht gar nicht läuft. Der Auftragseingang zeigte im Neunmonatszeitraum mit 1.154,5 Mio. Euro ein Plus von fast 22 Prozent.

Fazit

Während 2026 Integrationskosten sowie höhere Material- und Logistikpreise durch die geopolitischen Entwicklungen die Rentabilität noch spürbar begrenzen, könnte sich das Blatt schon 2027 wieder wenden. Der starken Auftragslage dürften sinkende Integrationskosten zur Seite stehen und bei einem Ende des Kriegs am Golf könnten sich zudem Materialpreise und Energiekosten wieder etwas relativieren. Wir halten einen Anstieg beim Gewinn/Aktie auf 3,70 Euro (2026: 2,70 Euro) für durchaus realistisch. Dann wäre das Papier selbst bei aktuellen Kursen von 49 Euro mit einem KGV von rund 13 tendenziell günstig. Gelingt der Aktie die Bodenbildung, könnten sich erste Engagements für Langfristanleger wieder rechnen.

Bei Vossloh ist erst für 2027 mit einer Trendwende beim Gewinn zu rechnen, bei Matador Secondary Private Equity hat sich bereits ein wichtiger Belastungsfaktor ins Gegenteil verkehrt, was schon dieses Jahr im Ergebnis sichtbar sein sollte. An der Börse ist dieser Umschwung allerdings noch nicht angekommen. zum Artikel

Während bei Vossloh und Matador die Anleger noch warten, haben bei Deutz zumindest die Unternehmensinsider ihre Entscheidung offenbar schon getroffen. Für die anstehenden Quartalszahlen lässt ihr Verhalten einiges erwarten. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 27.10.26 um 8:34 Uhr.

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