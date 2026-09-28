Vossloh: Wie lange geht die Talfahrt weiter?

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Die Vossloh-Aktie hat noch immer den Rückwärtsgang eingelegt. Jetzt rückt das Jahreshoch aus dem Jahr 2024 in Sichtweite – als Unterstützung.

Die Gewinnwarnung von Mitte Juli 2026 war nur noch das Tüpfelchen auf dem „i“, denn der seit Februar 2026 anhaltende Abwärtstrend preiste bereits im Vorfeld der Veröffentlichung die zwei maßgeblichen Problemfelder bei Vossloh ein: Auftragsverschiebungen und geringere Abrufe aus Rahmenverträgen durch die geopolitischen Entwicklungen und negative Ergebniseffekte aus der Sateba-Übernahme.

Im Trendkanal nach unten

Für Freunde der direkten Worte: Der Vossloh-Chart sieht ziemlich trostlos aus. Das Papier bewegt sich seit Anfang Mai in einem mittelfristigen Abwärtstrendkanal in Richtung Süden. Die Oberseite des Trendkanals verläuft über die absteigenden Marken von 80 Euro im Mai, 70 Euro im Juli und 61 Euro im September. Die Unterseite des Kanals bewegt sich parallel im Abstand von gut 15 Prozent abwärts.

Unterstützung bei rund 50 Euro

Auf dem Weg nach unten wurden die technischen Unterstützungen bei gut 67 Euro und bei rund 57 Euro nahezu ohne Gegenwehr durchbrochen. Zuletzt markierte das Vossloh-Papier ein neues Jahrestief bei knapp 53 Euro. Das dürfte zwar noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, es gibt aber wieder Licht am Ende des Tunnels. Das Jahreshoch aus 2024 bei gut 50 Euro könnte sich als erster echter Rettungsanker erweisen.

Fazit

Der technische Abwärtstrend ist zunächst weiter intakt. Doch selbst wenn die Unterstützung bei gut 50 Euro nicht halten sollte, dürfte das Abwärtspotenzial dennoch begrenzt sein. Grund hierfür ist die Bewertung des Papiers. Denn bei 48 Euro würde sich das KGV für 2027 auf Basis unserer Gewinnschätzungen von rund 3,80 Euro/Aktie auf unter 13 reduzieren. Zudem spricht die Auftragslage klar für Vossloh. Das Unternehmen verfügt per 30. Juni 2026 über einen Auftragsbestand von 1.141 Mio. Euro (30. Juni 2025: 866 Mio. Euro). Aktuell würden wir Käufe noch zurückstellen, das Papier gehört aber auf die Watchlist.

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Erstellung am 28.09.26 um 10:58 Uhr.

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