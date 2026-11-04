Voyager Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 124,10 Prozent auf 88,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Voyager Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Voyager Technologies hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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