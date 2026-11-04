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Voyager Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Voyager Technologies Inc.
22.00 EUR -0.40 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen

Voyager Technologies hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Voyager Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 124,10 Prozent auf 88,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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