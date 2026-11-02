Voyageur Minerals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Voyageur Minerals veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Voyageur Minerals 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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