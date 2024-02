VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel erwartet in diesem Jahr keine Leitzinssenkung der SNB

Die Rekordrally an den Aktienmärkten wurde in den vergangenen Wochen unter anderem von den Erwartungen an Zinssenkungen und einer robusten Wirtschaftsentwicklung in den USA befeuert. Laut VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel dürften Anleger hierzulande in diesem Jahr allerdings keine Zinssenkungen erwarten - im Gegensatz zur Eurozone und den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel