VP Bank: Deutsche Unternehmen sehen Lage nüchterner

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, interpretiert den überraschenden Anstieg des Ifo-Index im April als ein Anzeichen für eine etwas nüchternere Einschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für Deutschland. "Es ist nicht ganz so schlimm wie nach Ausbruch des Krieges befürchtet, doch die Situation bleibt angespannt", fasst Gitzel seinen Eindruck zusammen. Allerdings springen die Ampeln seiner Einschätzung nach noch lange nicht auf "grün".

"Der Mix aus hoher Inflation und gleichzeitig unterbrochener Lieferketten belasten das deutsche Bruttoinlandsprodukt", prognostiziert Gitzel. Die deutsche Wirtschaft stehe vor einer paradoxen Situation: "Die Auftragsbücher in der Industrie sind voll, was für sich genommen für einen regelrechten Boom spräche, doch es fehlt an Materialien, so dass das deutsche Wachstum zum Ritt auf der Rasierklinge wird."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dojwones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2022 04:41 ET (08:41 GMT)