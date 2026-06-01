VR Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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VR Resources hat am 16.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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