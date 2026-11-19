VSee Health äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VSee Health ein EPS von -1,600 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,5 Millionen USD – eine Minderung von 62,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net