VSee Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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VSee Health äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VSee Health ein EPS von -1,600 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,5 Millionen USD – eine Minderung von 62,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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