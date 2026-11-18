Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Vizepräsident Boris Vujcic will angesichts der zunehmenden Bedeutung von Hedgefonds für den Staatsanleihemarkt nicht ausschließen, dass eine Öffnung der Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) für Nicht-Banken erneut diskutiert wird. "Die Öffnung der EZB-Bilanz für Hedgefonds ist bereits diskutiert worden, und man hat sich dagegen entschieden. Diese Diskussion könnte aber wieder beginnen", sagte er bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts auf die Frage, wie die EZB die Finanzstabilität angesichts der zunehmenden Rolle von Non-bank Financial Intermediaries (NBFIs) sicherstellen wolle. "Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen", fügte er hinzu.

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Zugang zu EZB-Liquidität haben bisher nur Banken, die allerdings auch viel stärker reguliert und überwacht werden als Nicht-Banken. Vujcic sagte denn auch, eine stärkere Regulierung von Nicht-Banken wie etwa das Vorschreiben größerer Liquiditätspuffer oder Verschuldungsobergrenzen sei etwas, worüber man nachdenken solle.

Die EZB hebt in ihrem Finanzstabilitätsbericht die zunehmende Rolle hervor, die Nicht-Banken für den Staatsanleihemarkt spielen. Die beschleunigte Schuldenaufnahme bereits hoch verschuldeter Länder treffe auf einen Markt, der zunehmend von seinerseits hoch verschuldeten, preissensitiven Käufern bestimmt werde, heißt es dort. "Das erhöht das Risiko abrupter Neubewertungen, auch wenn die Märkte bisher weiterhin ordentlich funktionieren."

Vujcic sagte, er sehe NBFIs vor allem als potenzielle Schockverstärker. Nach seiner Aussage sind auf dem europäischen Staatsanleihemarkt fünf große Hedgefonds aktiv, die ihren Sitz auf den Cayman Islands haben.

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DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 05:44 ET (10:44 GMT)