Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VVT Med in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 300 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

VVT Med hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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