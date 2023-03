VW-Absatz im Februar deutlich im Plus - China bremst

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Februar deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat um 12,6 Prozent auf 611.600 Einheiten und lagen damit in etwa auf dem Niveau vom Januar.

Der wichtige chinesische Markt wirkte allerdings weiterhin bremsend. Dort legte der Absatz nur um 1,6 Prozent auf 196.800 Fahrzeuge zu. Da die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest in diesem Jahr anders als im Vorjahr bereits komplett in den Januar fielen, wird mit dieser Veränderung die tatsächliche Schwäche von VW auf dem chinesischen Markt etwas verdeckt. In den ersten beiden Monaten zusammen wurden in China ein Viertel weniger Autos aller Konzernmarken verkauft.

In allen anderen Regionen bis auf Zentral- und Osteuropa verzeichnete der VW-Konzern zweistellig höhere Absätze. In Westeuropa stiegen die Verkäufe um knapp ein Viertel auf 228.700 Einheiten. In Nordamerika kletterten sie sogar um gut ein Viertel auf 69.900 Fahrzeuge.

Pkw der Marke Volkswagen verkauften sich um 7,9 Prozent besser, Audi wies ein Plus von 16 Prozent aus, und Porsche setzte 43,5 Prozent mehr Sportwagen ab. Die Lkw-Holding Traton verkaufte im Februar 30,6 Prozent mehr.

March 17, 2023