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Heute im FokusDAX beendet Handel stabil -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Rheinmetall mit Comeback. HOCHTIEF: Thiess-Vollerwerb mit "leicht positivem" Ergebniseffekt. Burry wettet gegen NVIDIA und Caterpillar. Smag plant nächsten Rüstungs-IPO. Goldpreis nähert sich dem Todeskreuz: Was das Chartsignal wirklich bedeutet. Nike enttäuscht beim Ausblick. EU setzt Zolldeal mit den USA um. BayWa-Sanierung wird zur Hängepartie. Siemens, Deutsche Telekom und BMW mit Aktienrückkäufen.
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