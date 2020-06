VW beendet Kurzarbeit in Deutschland bis auf Weiteres

Hamburg (Reuters) - Volkswagen beendet nach gut drei Monaten die Kurzarbeit in Deutschland.

Ab Mittwoch soll in den Werken der Marken VW Pkw, der VW-Transportersparte und in den VW-eigenen Zulieferbetrieben die Kurzarbeit beendet werden, teilten die Wolfsburger am Dienstag mit. VW hatte wegen des Arbeitsausfalls durch die Coronavirus-Krise am 24. März für rund 80.000 Beschäftigte in Deutschland Kurzarbeit angekündigt. Mit dem Wiederanlaufen der Produktion Ende April war die Zwangspause für viele Mitarbeiter bereits beendet worden.

