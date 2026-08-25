VW-Betriebsversammlung: Keine Klarheit für Zwickau
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ZWICKAU (dpa-AFX) - Der Auftritt von VW (Volkswagen (VW) vz)-Chef Oliver Blume in Zwickau hat für die Beschäftigten keine Klarheit zur Zukunft des Standortes gebracht. "Die entscheidenden Fragen sind nicht beantwortet worden", konstatierte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Zwickau, Thomas Knabel. Mike Rösler, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Sachsen sprach von einer "gemischten Stimmung". Es habe nicht die Antworten gegeben, die sich viele erhofft hätten, aber auch keine Hiobsbotschaften, erklärte Rösler.
Auf dem Weg nach Hause äußerten sich einige Beschäftigte enttäuscht vom Auftritt Blumes auf der Betriebsversammlung. Das Werk in Zwickau wird zusammen mit Emden, Hannover und Neckarsulm als eins derer genannt, für die die Zukunft nach 2030 derzeit ungewiss ist. Hier arbeiten aktuell rund 8.000 Menschen./hum/DP/mis
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|27.07.26
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