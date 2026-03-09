DAX23.927 +2,2%Est505.831 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
VW-Chef Blume verdient weniger - Diess weiter vorn

10.03.26 09:44 Uhr
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Gewinneinbruch bei VW (Volkswagen (VW) vz) und Porsche AG (Porsche vz) lässt auch den Verdienst von Konzernchef Oliver Blume schrumpfen. Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Euro, wie auf dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch rund drei Millionen Euro mehr gewesen, die Blume von VW und Porsche zusammen bekommen hatte.

Bestbezahlter VW-Manager war dagegen auch 2025 erneut Blumes Vorgänger Herbert Diess. Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung kam er 2025 auf 9 Millionen Euro. Diess musste den Posten zwar 2022 an Blume abgeben und war aus der Konzernspitze ausgeschieden. Er stand aber weiter bei VW auf der Gehaltsliste. Erst im Oktober 2025 ging er in den Ruhestand.

Gründe für den Rückgang bei Blumes Bezügen war vor allem eine Bonuskürzung bei VW und der komplette Ausfall der variablen Vergütung bei Porsche. Blume war bis Ende 2025 Chef beider Unternehmen. Seit 1. Januar ist er nur noch VW-Chef./fjo/DP/men

