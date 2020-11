VW erhöht Ausgaben für E-Mobilität, Digitalisierung kräftig

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat seine mittelfristige Investitionsplanung zu Gunsten eines stärkeren Engagements bei Elektromobilität und Digitalisierung angepasst. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 73 Milliarden Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung fließen, kündigte der DAX-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats an. Die Ausgaben für Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung in Zukunftstechnologien wurden damit auf 50 Prozent der Gesamtsumme von rund 150 Milliarden Euro erhöht. Der bisherigen Planung zufolge lag der Anteil bei 40 Prozent.

"Vorstand und Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns haben heute im Rahmen der Investitionsplanung die Eckpfeiler zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit des Konzerns gesetzt", wird VW-AR-Chef Hans Dieter Pötsch in der Mitteilung zitiert.

VW habe früh die Weichen für eine batterie-elektrische Zukunft im Konzern gestellt, ergänzte CEO Herbert Diess. Mittlerweile sei der Konzern mit den E-Antriebsplattformen und E-Modellen weltweit führend, so der Manager. "In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, auch bei der Software im Fahrzeug eine Spitzenposition einzunehmen", betonte Diess.

