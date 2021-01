VW Kernmarke verzeichnet Absatzrückgang - SUV-Anteil steigt weiter

WOLFSBURG (Dow Jones)--Die Kernmarke von Volkswagen hat wegen deutlich rückläufiger Verkäufe in China im Dezember weltweit weniger Autos verkauft. Wie der Autokonzern mitteilte, liegt der weltweite Absatz bei 603.100 Fahrzeugen, ein Minus von 2 Prozent. Alleine in China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns, liegt der Rückgang bei 9,5 Prozent auf 320.600 Autos. In Westeuropa (19,5 Prozent) und Nordamerika (14,7 Prozent) konnte die Kernmarke dagegen spürbar zulegen.

Für das Gesamtjahr bezifferte das Unternehmen die weltweiten Verkäufe auf 5,33 Millionen Autos, ein Rückgang von 15,1 Prozent. "Trotz aller durch die Pandemie verursachten Einschränkungen im Autohandel, konnten wir unseren Weltmarktanteil halten und in einigen Regionen sogar leicht ausbauen", sagte Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw, laut Mitteilung.

Der Anteil der margenstarken SUVs an den gesamten Auslieferungen stieg bei Volkswagen den weiteren Angaben zufolge weltweit von 29,8 Prozent in 2019 auf 34,8 Prozent in 2020. "Für 2021 haben wir uns vorgenommen, unseren weltweiten Marktanteil zu steigern", ergänzte Zellmer.

Als Wendepunkt bezeichnete VW das Jahr beim Thema Elektromobilität. Die Marke lieferte weltweit mehr Elektrofahrzeuge aus als je zuvor - in Summe waren es mehr als 212.000 E-Autos (+158 Prozent versus 2019). Beliebtestes Modell war der im September auf den Markt gekommene ID3 mit 56.500 Einheiten. "Wir sind auf einem guten Weg unseren Anspruch zu erreichen, Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen zu werden", so Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen, laut Mitteilung.

