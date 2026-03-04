DAX24.078 -0,5%Est505.839 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,27 +0,8%Gold5.121 -0,4%
VW-Konzern erreicht Marke von vier Millionen E-Autos

05.03.26 13:02 Uhr
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern hat bei der Auslieferung von E-Autos die Marke von vier Millionen Fahrzeugen aller Konzernmarken erreicht. Konzernchef Oliver Blume sprach von einem Meilenstein beim Hochlauf der E-Mobilität. "Für die erste Million reine E-Fahrzeuge haben wir noch rund zehn Jahre gebraucht", sagte Blume laut Mitteilung. "Für die vierte war es nur noch ein Jahr." Diesen Schwung wolle der Konzern weiter beschleunigen.

Details zum viermillionsten E-Auto nannte VW auf Nachfrage nicht. Es sei Mitte Februar an eine Kundin ausgeliefert worden, sagte ein Sprecher. Vor wenigen Tagen hatte die Kernmarke Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) die Auslieferung ihres zweimillionsten E-Autos gemeldet. Es handelte sich um einen ID.3 aus dem Zwickauer Werk, der in Dresden an eine Kundin übergeben wurde.

VW hatte 2013 mit der Serienproduktion von E-Autos begonnen. Erstes Modell war damals der inzwischen eingestellte Kleinwagen E-Up. Meistverkauftes E-Modell des Konzerns ist inzwischen der VW ID.4, von dem zusammen mit der Coupé-Version ID.5 bisher gut 900.000 Stück abgesetzt wurden. Der kleinere ID.3 kommt auf gut 600.000 Stück.

Meistverkaufter Elektro-Audi ist bisher der Q4 e-tron mit knapp 390.000 Auslieferungen. Insgesamt entfielen auf Audi rund 870.000 E-Autos. Porsche kommt auf 250.000, darunter 177.000 Taycan. Gut zwei Drittel aller E-Autos lieferte der Konzern bisher in Europa aus, jedes fünfte in China./fjo/DP/men

mehr Analysen