DAX 25.144 +0,1%ESt50 6.283 -0,0%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,39 +2,6%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.299 +1,8%Euro 1,1437 +0,1%Öl 76,4 +0,7%Gold 4.105 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

VW-Krise: Grüne warnen vor Fehlern wie bei Solarindustrie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.80 EUR -1.20 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen warnen die Bundesregierung davor, die deutsche Automobilindustrie mit Unsicherheit und schlechten Rahmenbedingungen auszubremsen. Deutschland dürfe hier nicht die gleichen Fehler machen, die einst zur Schwächung der deutschen Solarbranche und zum Boom dieser Industrie in China geführt hätten, mahnt die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner.

Werbung

"Während die Beschäftigten in Wolfsburg und an anderen deutschen Autostandorten mit wachsender Sorge in die Zukunft blicken, tut die Bundesregierung viel zu wenig dafür, unseren Heimatmarkt zu stärken, die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern", kritisiert die Grünen-Chefin. Stattdessen verliere sich die schwarz-rote Koalition "in populistischen Retro-Debatten um den Verbrenner".

Keine Förderung für chinesische E-Autos

Die drohenden Werkschließungen bei VW (Volkswagen (VW) vz) sollten aus ihrer Sicht ein Weckruf sein. Die Co-Parteivorsitzende sagt: "Es braucht eine konzertierte Runde der Sozialpartner, der Länder und der Bundesregierung zur Zukunft der Automobilbranche." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sollte dazu einladen. Notwendig sei auch ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität. Die E-Auto-Förderung sollte so schnell wie möglich auf europäische Hersteller begrenzt werden. "Wenn wir nicht wollen, dass unsere Steuergelder an chinesische Wettbewerber von VW fließen, darf "Buy European" keine Politfloskel bleiben."/abc/DP/stk

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets