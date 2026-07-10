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VW-Lkw-Holding Traton mit mehr operativem Gewinn als erwartet - Aktie legt zu

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW(Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugtochter TRATON hat beim Gewinn für das abgelaufene Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis habe im zweiten Jahresviertel bei 957 Millionen Euro gelegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die bereinigte operative Rendite habe somit 8,1 Prozent betragen. Beides liege deutlich über der aktuellen Markterwartung.

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Diese Entwicklung sei in erster Linie auf das US-Geschäft International Motors zurückzuführen, hieß es weiter. Dort seien im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht worden, die keinen Einfluss auf den Cashflow hätten. Der Netto-Cashflow von Traton Operations habe mit minus 18 Millionen Euro unter den Markterwartungen gelegen.

Anleger zeigten sich über das Gesamtpaket an Neuigkeiten erfreut. Die Traton-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um gut ein Prozent zu./he/edh

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08.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG
07.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.