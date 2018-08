VW mit Absichtserklärung zum Aufbau von Fahrzeugmontage in Nigeria

ABUJA (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat am Rande des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Nigeria eine Absichtserklärung über den schrittweisen Aufbau einer Fahrzeug-Montage unterzeichnet. Das teilte ein Regierungssprecher am Freitag in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, mit. Über das Volumen des Projekts zwischen der Volkswagen Group South Africa und der Regierung des westafrikanischen Landes wurde zunächst nichts bekannt. Bereits bei Merkels Stopp in Ghana hatte VW (Volkswagen (VW) vz) ein Rahmenabkommen für den Aufbau einer lokalen Kfz-Montage unterzeichnet.

Zugleich wurde in Nigeria auch eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit der Zentralbanken für Kredite für Unternehmen im landwirtschaftlichen Bereich unterzeichnet./bk/jbz/DP/jha