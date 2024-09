VW Nutzfahrzeuge: Zweites Halbjahr wird herausfordernd

Auto-Werte auf den Verkaufszetteln - Aktien von BMW, Mercedes, VW & Co. geben ab

Totalverlust droht: Varta soll dank Porsche & Co. gerettet werden - Aktie bricht ein

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Nachmittag positiv

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Mittag zu

IAA: Studie nennt es "Kipppunkt": Ab 2030 wird sich Elektroantrieb in Lkw durchsetzen

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Zuversicht in Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Heute im Fokus

Donald Trump will seine Trump Media-Aktien behalten. Verkaufsempfehlung: MTU-Aktie gibt deutlich nach. Analysten sehen für Arm-Aktie weiteres Kurspotenzial. Daimler Truck bringt Langstrecken-Elektro-Lkw in Serie. Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - jetzt bei RTL. Industrieverband Swissmem prangert neue Kreditrichtlinien der UBS an.