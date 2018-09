VW-Nutzfahrzeugsparte Traton und japanische Hino wollen Kräfte bündeln

HANNOVER (dpa-AFX) - Volkswagen wird bei der geplanten Partnerschaft mit dem japanischen Nutzfahrzeughersteller Hino konkreter und plant einen gemeinsamen Einkauf. Im Bereich der Elektromobilität will die bei VW nun Traton genannte Sparte die Kräfte mit Hino bündeln, wie das Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Zudem haben die Unternehmen eine Rahmenvereinbarung unterschrieben, um im Einkauf ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen.

"Unsere Partnerschaft nimmt konkrete Formen an, wir identifizieren stetig neue Chancen", sagte Volkswagen-Nutzfahrzeugchef Andreas Renschler. Hino-Chef Yoshio Shimo sprach von einem wichtigen ersten Schritt. Bereits im April hatten VW und Hino eine Zusammenarbeit vereinbart.

Die Kooperation in der E-Mobilität solle nachhaltige Antriebe voranbringen und die Produktentwicklung beschleunigen, hieß es. Der gemeinsame Einkauf soll darüber hinaus die Kosten senken. Das Joint Venture sei als kleine, aber bedeutende Einheit zwischen den Unternehmen geplant. In den kommenden Monaten sollten weitere Details festgezurrt werden. Stimmen die Kartellwächter zu, soll es in der zweiten Jahreshälfte 2019 starten. Traton besteht aus den schweren VW-Nutzfahrzeugen mit den Marken MAN, Scania und der brasilianischen Lkw- und Bussparte. Hino konzentriert sich auf leichte und mittelschwere Lkw./men/tos