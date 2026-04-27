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VW ruft 39.000 Taos-SUVs in den USA wegen Brandrisikos zurück

28.04.26 15:16 Uhr
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Von Connor Hart

DOW JONES--Volkswagen ruft fast 39.000 Fahrzeuge des Modells Taos wegen eines möglichen Problems mit dem Kraftstofftank zurück. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA teilte mit, dass sich der Kraftstoffdrucksensor bei einem Auffahrunfall vom Kraftstofftank lösen oder abtrennen könnte. In einem solchen Fall könnte das Fahrzeug dann nach einem Überschlag Kraftstoff verlieren, wodurch das Brandrisiko steige. Der Rückruf betrifft die Crossover-SUVs vom Modell Taos, die zwischen 2025 und 2026 hergestellt wurden. Um das Problem zu beheben, werden die Händler laut NHTSA kostenlos eine Verlängerung des Kabelbaums für den Kraftstoffdrucksensor installieren.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)

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