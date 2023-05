VW-Softwaretochter Cariad ernennt zum 1. Juni Peter Bosch zum CEO

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen gibt ihrer mit Problemen behafteten Software-Tochter Cariad einen neuen Chef. Ab 1. Juni soll laut Mitteilung Peter Bosch, bisher Produktionsvorstand der Konzerntochter Bentley, das Unternehmen führen. Der Manager übernehme den Posten von Dirk Hilgenberg und soll auch das Finanzressort übernehmen. Er soll ebenfalls für Einkauf und IT zuständig sein. Im Vorstand soll der neue CEO künftig von zwei ausgewiesenen Software Experten unterstützt werden. Die entsprechenden Personalien will Cariad zeitnah umsetzen. Rainer Zugehör soll den Vorstand in seiner bisherigen Rolle als Chief People Officer (CPO) komplettieren.

"Peter Bosch ist der richtige CEO zur richtigen Zeit", sagt Oliver Blume, Volkswagen-CEO und Aufsichtsratsvorsitzender von Cariad. "Er ist Stratege, Umsetzer und Teamplayer. Das hat er bei Bentley erfolgreich bewiesen. Er kennt den Volkswagen Konzern gut und hat zudem umfassende Change- und Beratungserfahrung."

