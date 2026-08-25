VW-Aktie leichter: Blume besucht Emden und Zwickau - Konzern will Management um ein Viertel verkleinern

VW-Standorte

26.08.26 13:06 Uhr

VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich bei der Belegschaft Emden zur schwierigen Lage des Werks geäußert.

VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich bei der Belegschaft Emden zur schwierigen Lage des Werks geäußert. "Wir messen uns mit den besten Standorten Europas - mit dem Ziel, dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit unseres Konzerns zu sichern", sagte Blume in Ostfriesland. Ihm zufolge betragen die Arbeitskosten aber bei mehr als das Doppelte vergleichbarer europäischer Standorte, und bei den Fabrikkosten liegen andere Werke deutlich günstiger.

Werbung

"Das ist kein Vorwurf, es ist die Realität, an der wir uns messen lassen müssen", sagte Blume. Sein Auftritt in Emden war mit Spannung erwartet worden, weil der Standort jüngst immer wieder zu den gefährdeten Werken gezählt wurde. Blume wiederholte, dass es für die vier Werke Emden, Zwickau und Hannover sowie bei der Tochter Audi in Neckarsulm derzeit noch keine "wettbewerbsfähige Belegung" für die 2030er Jahre gebe, Schließungen aber nicht entschieden seien.

"Unser Ziel ist es, in den nächsten 6 bis 12 Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen", sagte der VW-Chef. "Sollte sich trotz aller Anstrengungen am Ende zeigen: Eine Nachbelegung ist nicht möglich, dann endet unsere Verantwortung nicht", kündigte Blume an.

Nach Emden sollte Blume weiter nach Zwickau reisen, wo ebenfalls um den Standort gebangt wird./

Werbung

VW hatte Milliarden in Emden investiert

Betriebsrat und Gewerkschaft hatten in Emden schon im Juli mit Protesten auf die Berichte über verschärfte Sparpläne des Konzerns reagiert. Die Verwunderung darüber, dass das Werk Emden auf der Kippe stehen soll, war groß. Denn schon Ende 2024 war dort der letzte Verbrenner vom Band gelaufen.

Inzwischen baut VW in Emden nach einer Milliardeninvestition in sein Werk ausschließlich E-Autos wie den ID.7. In dem Werk arbeiten rund 7.700 Beschäftigte. Der Standort gilt in Ostfriesland als der wichtigste industrielle Arbeitgeber.

Nach Emden sollte Blume weiter nach Zwickau reisen, wo ebenfalls um den Standort gebangt wird.

Treffen mit VW-Spitze: Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau

Werbung

Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.

Treffen in Dresdner Staatskanzlei

Das Treffen fand demnach in der Staatskanzlei in Dresden statt. "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichteten. Kretschmer und Panter warben den Angaben nach für die Stärken des Standorts Zwickau als produktivstem VW-Werk in Deutschland.

"Jetzt ist Volkswagen gefordert, diese Leistung mit einer attraktiven Modellpalette und einer klaren Perspektive für die kommenden Jahre zu honorieren", sagte Schreiber den Zeitungen. Nötig seien Entscheidungen, die den Standort auch über 2030 hinaus eine Zukunft geben. Sachsen werde seinen Beitrag leisten, aber die Verantwortung für die Werke liege beim Unternehmen.

Die Initiative für den Termin ging laut Schreiber von Kretschmer aus. Dem war ein Treffen mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und dem Betriebsrat in Zwickau in der vergangenen Woche vorausgegangen.

VW will Management um ein Viertel verkleinern

Angesichts des Spardrucks bei Volkswagen soll es auch im Management des Autobauers spürbare Einschnitte geben. Man schaue dort genau hin und baue ein Viertel der Stellen ab, sagte Konzernchef Oliver Blume in Emden. "Alle Bereiche müssen ihren Teil beitragen; es ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam gelingen kann", sagte er.

Mit Blick auf den drohenden Stellenabbau insgesamt sagte der VW-Boss, dass es in einem nächsten Schritt insbesondere um die Kosten außerhalb der direkten Fahrzeugproduktion gehe - also: Konzernstellen, zentrale Funktionen, Entwicklung oder Vertrieb. Blume hatte im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen.

Seitdem wird bei VW um Zehntausende zusätzliche Jobs und vier ganze Standorte gebangt. Die zuletzt häufig genannte Zahl von 50.000 Stellen bezeichnet Blume als keine "Zielgröße", sondern eine "theoretische Rechengröße", die sich aus den Kosten ableiten. Etwa die Hälfte dieses Bedarfs sieht er in Deutschland und die andere weltweit in rund 170 Gesellschaften.

Die VW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,23 Prozent auf 72,40 Euro nach.

EMDEN/ZWICKAU/DRESDEN (dpa-AFX)