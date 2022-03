VW-Tarifbeschäftigte bekommen insgesamt 3000 Euro Bonus für 2021

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX wenig bewegt -- Russland droht mit Nord Stream 1-Stopp -- IBM stoppt komplettes Geschäft in Russland -- adidas, Uniper, Shell, SAP, IBM, Moderna, Bitcoin im Fokus

Danone stellt neue Strategie vor - Wachstum angestrebt. Enel will italienisches LNG-Projekt wiederbeleben. Lindt & Sprüngli vermeldet Gewinnanstieg. Lewandowski kündigt Zusammenarbeit mit Huawei - möglicherweise wegen Unterstützung Russlands. Sanofi will Milliardenbetrag in Frankreich investieren - mRNA im Blick. Orange will im spanischen Markt mit Masmovil zusammenarbeiten.