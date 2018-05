VW-Tochter Audi schafft im April nur kleines Absatzplus in USA

HERNDON (dpa-AFX) - Die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter Audi hat die Verkäufe in den USA im April nur leicht steigern können. Vor allem dank hoher Nachfrage nach der neuen Version des A5 legte der Absatz im Jahresvergleich um 2,1 Prozent auf 19 104 Neuwagen zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Damit schwächte sich die Entwicklung gegenüber den Vormonaten spürbar ab.

Die volumenstarken Stadtgeländewagen Q5 und Q7 etwa waren deutlich weniger gefragt als noch im März, dafür konnte diesmal allerdings der Kompakt-SUV Q3 kräftig zulegen. Im bisherigen Jahresverlauf erhöhte Audi die Verkäufe insgesamt um 7,5 Prozent./hbr/he