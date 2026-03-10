VW-Tochter Porsche bleibt bei Margenprognose unter Erwartungen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG ( Porsche vz ) hat sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr für 2026 überraschend wenig Profitabilität vorgenommen. So soll die Umsatzrendite des operativen Ergebnisses im Konzern zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen, wie das zum Volkswagen( Volkswagen (VW) vz )-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten zuletzt für das neue Jahr im Schnitt fast 8 Prozent auf dem Zettel. Beim Erlös geht das Management um den neuen Chef Michael Leiters von 35 bis 36 Milliarden Euro aus. Vergangenes Jahr hatte die Verlängerung des Verbrennerangebots die Zahlen neben dem ohnehin schon schwächeren Tagesgeschäft belastet. Der Umsatz ging wie bereits bekannt um fast ein Zehntel auf 36,3 Milliarden Euro zurück, die operative Marge sackte von 14,1 auf nur noch 1,1 Prozent ab./men/stk

