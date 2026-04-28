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VW-Tochter Porsche schneidet wie erwartet ab - Gewinnrückgang

29.04.26 17:47 Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG (Porsche vz) hat im ersten Quartal angesichts der Marktschwäche und der Probleme in China einen weiteren Gewinnrückgang eingefahren. Das operative Ergebnis des mehrheitlich zum VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern gehörenden Unternehmens lag mit 595 Millionen Euro gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging von 8,9 Milliarden Euro auf 8,4 Milliarden Euro zurück. Die operative Marge lag damit bei 7,1 Prozent und damit 1,5 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich fiel das Ergebnis nach Steuern um rund ein Viertel auf 391 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognosen./men/he

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