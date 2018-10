VW und Intel-Tochter Mobileye gründen Selbstfahr-JV in Israel

Von Michael Dabaie

LONDON (Dow Jones)--Volkswagen will gemeinsam mit Partnern einen Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos in Israel an den Start bringen. Wie der Wolfsburger Konzern mitteilte, gründet er gemeinsam mit der Intel-Tochter Mobileye sowie dem Fahrzeugimporteur und -distributeur Champion Motors ein Joint Venture.

Unter dem Titel "New Mobility in Israel" wurde der Vorschlag von der israelischen Regierung formal genehmigt. Volkswagen wird die Elektroautos und das Know-how über Ausgestaltung und Entwicklung von Mobilitätsdienstleistungen einbringen. Von Mobileye stammt ein schlüsselfertiges Selbstfahrsystem als Hardware- und Softwarelösung. Champion Motors koordiniert Flottenlogistik und Infrastrukur.

Die israelische Regierung stellt rechtliche und regulatorische Unterstützung zur Verfügung sowie Verkehrsdaten und Zugang zu Infrastruktur.

Die Entwicklung wird Anfang 2019 beginnen. Start des Ride-Hailing-Angebots ist für 2022 vorgesehen. Von mehreren dutzend selbstfahrenden Elektroautos soll das Angebot nach und nach auf hunderte Fahrzeuge steigen.

