VW will Batteriezellfabrik Salzgitter mit chinesischer Gotion bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will die Zellfabrik in Salzgitter mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion errichten. Gotion High-Tech werde Technologiepartner für das Fabriklayout, die Anlagen und Produktionsprozesse, teilte VW anlässlich der Präsentation der Strategie bis 2030 mit. Gotion soll zudem die erste Einheitszellen-Generation für das Volumensegment entwickeln. In Salzgitter soll die Batteriezellfabrik ab 2025 in Betrieb gehen.

VW verspricht sich von der Einheitszelle ein Kostensenkungspotenzial von bis zu 50 Prozent. Die Zelle soll bis 2030 für alle Marken des Konzerns zur Verfügung stehen und in bis zu 80 Prozent aller Elektrofahrzeuge eingebaut werden.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 08:35 ET (12:35 GMT)