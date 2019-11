VW will Entscheidung zum Werkneubau in der Türkei bis Jahresende

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern will bis zum Jahresende über den Bau eines neuen Werkes in der Türkei entscheiden. Das teilte das Unternehmen am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates in Wolfsburg mit. VW (Volkswagen (VW) vz) hatte die Entscheidung zu einem möglichen Neubau nahe der Stadt Izmir wegen der massiv kritisierten türkischen Militäraktionen in Nordsyrien Mitte Oktober auf Eis gelegt. Zuvor hatte vieles darauf hingedeutet, dass sich die Türkei als Standort etwa gegen Bulgarien durchsetzen würde. Der schwächelnden türkischen Wirtschaft wäre die große Investition äußerst willkommen./men/DP/eas

Werbung