VW will in China erste Autos von neuer E-Plattform 2026 auf den Markt bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will auf dem für den Konzern wichtigsten Weltmarkt China mittelfristig Autos auf einer neuen Plattform fertigen. Ab dem Jahr 2026 sollen die ersten Fahrzeuge in kürzerer Zeit als bisher vom Band laufen, kündigte der Wolfsburger Autokonzern an. Das erste vollelektrische Auto soll ein Wagen aus dem Einstiegssegment sein, so Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter. Die neue Plattform leite sich von dem modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) des DAX-Konzerns ab.

"Mit der Entwicklung einer China-spezifischen Plattform für das Einstiegssegment übernehmen wir maßgebliche Entwicklungsaufgaben in China für China", wird der Manager in der Mitteilung zitiert. "Wir bringen die Plattform in nur 36 Monaten zur Marktreife. Das heißt, wir verringern die Entwicklungszeit um rund ein Drittel und können somit schnell, neue Kundengruppen im dynamischen chinesischen E-Auto-Markt erschließen." Basis dafür soll ein neues Entwicklungszentrum im ostchinesischen Hefei sein, das größte seiner Art weltweit außerhalb Deutschlands.

Um auf dem rasant wachsenden Markt für E-Autos aufzuholen, will VW in den kommenden Jahren diverse neue E-Modelle in China auf den Markt bringen. Vergangenes Jahr hat der Konzern die Marktführerschaft in China an den stark wachsenden Wettbewerber BYD abgeben müssen.

November 24, 2023