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VW will Management um ein Viertel verkleinern

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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.26 EUR -1.44 EUR -1.95 %
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EMDEN (dpa-AFX) - Angesichts des Spardrucks bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) soll es auch im Management des Autobauers spürbare Einschnitte geben. Man schaue dort genau hin und baue ein Viertel der Stellen ab, sagte Konzernchef Oliver Blume in Emden. "Alle Bereiche müssen ihren Teil beitragen; es ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam gelingen kann", sagte er.

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Mit Blick auf den drohenden Stellenabbau insgesamt sagte der VW (Volkswagen (VW) vz)-Boss, dass es in einem nächsten Schritt insbesondere um die Kosten außerhalb der direkten Fahrzeugproduktion gehe - also: Konzernstellen, zentrale Funktionen, Entwicklung oder Vertrieb. Blume hatte im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen.

Seitdem wird bei VW um Zehntausende zusätzliche Jobs und vier ganze Standorte gebangt. Die zuletzt häufig genannte Zahl von 50.000 Stellen bezeichnet Blume als keine "Zielgröße", sondern eine "theoretische Rechengröße", die sich aus den Kosten ableiten. Etwa die Hälfte dieses Bedarfs sieht er in Deutschland und die andere weltweit in rund 170 Gesellschaften./bch/DP/nas

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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