VWF Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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VWF Bancorp lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VWF Bancorp 0,040 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,17 Prozent auf 5,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net
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