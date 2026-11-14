Vylor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Vylor hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vylor ebenfalls 0,470 USD je Aktie eingebüßt.
Im abgelaufenen Quartal hat Vylor 2,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vylor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vylor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen