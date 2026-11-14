Vylor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Im abgelaufenen Quartal hat Vylor 2,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vylor ebenfalls 0,470 USD je Aktie eingebüßt.

Vylor hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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