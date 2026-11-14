VYNE Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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VYNE Therapeutics hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VYNE Therapeutics ein EPS von -8,500 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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