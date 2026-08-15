VYNE Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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VYNE Therapeutics lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 107,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,500 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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