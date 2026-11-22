Vystar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Vystar hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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