W.W. Grainger gibt Dividende bekannt

Der Industriekonzern W.W. Grainger (ISIN: US3848021040, NYSE: GWW) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,36 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2018 (Record date: 12. November 2018).

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet insgesamt 5,44 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 283,97 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2018) bei 1,92 Prozent.

Der amerikanische W.W. Grainger-Konzern ist ein Anbieter von Wartungs- und Instandhaltungsprodukten für Gebäude und zählt zu den Dividendenaristokraten, da der Konzern seine Dividende seit 47 Jahren ununterbrochen jedes Jahr angehoben hat. Als Dividendenaristokraten werden Unternehmen bezeichnet, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jährlich erhöht haben.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz des Unternehmens 2,83 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,64 Mrd. US-Dollar), wie am 16. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 104 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 240 Mio. US-Dollar). Der bereinigte Nettogewinn betrug 240 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 169 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2017 erzielte W.W. Grainger einen Umsatz von 10,42 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,14 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 20,20 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2018) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de